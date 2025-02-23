هل تزيل الأرجنتين شارع فلسطين وتطلق عليه "عائلة بيباس"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بوينس آيرس: تشير تقارير إعلامية أرجنتينية إلى أن رئيس البلاد خافيير ميلي يؤيد هذه المبادرة، لكن القرار يقع على عاتق الهيئة التشريعية في بوينس آيرس، حيث تختلف وجهات النظر هناك.

في المشهد السياسي الأرجنتيني، يناقش السياسيون مشروع قانون اقترحه عضو مجلس مدينة بوينس آيرس ياميل سانتورو، والذي يسعى إلى إعادة تسمية "شارع فلسطين" إلى "شارع عائلة بيباس".

وتأتي الخطط المقترحة لإعادة تسمية الشارع بعد الإعلان عن مقتل شيري بيباس وولديها الصغيرين كفير وأرييل بيباس أثناء أسرهم في غزة.

وكتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نتقدم بمشروع قانون لإعادة تسمية شارع فلسطين باسم شارع عائلة بيباس. من الضروري أن نتذكر ونكرم ضحايا الإرهاب".

ويرى البعض أن "شارع فلسطين" ليس له علاقة بحماس، وأنه لا ينبغي إعادة تسمية الشارع، بل يوصون بدلا من ذلك بتخصيص حديقة أو مساحة عامة لتذكر أطفال بيباس.

علاقة قوية مع إسرائيل

سمحت العلاقة التي تربط الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بإسرائيل باتخاذ قرارات سياسية سريعة، بما في ذلك تصنيف حماس كمنظمة إرهابية. كما أفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن البلاد رفضت الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في أكثر من تصويت بالأمم المتحدة.

وتلقى سفراء الأرجنتين في الدول العربية، ومن بينهم السفير الأرجنتيني لدى المملكة العربية السعودية فاكوندو فيلا، انتقادات وشكاوى بشأن موقف الأرجنتين، بما في ذلك النقل المقترح للسفارة الأرجنتينية من تل أبيب إلى القدس، حيث يتمركز السفير وانيش بالفعل.