البابا في حالة حرجة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس كان في حالة حرجة، السبت، بعد أن عانى من أزمة تنفسية ربوية طويلة تطلبت تدفقات كبيرة من الأكسجين.

وقال الفاتيكان في تحديث متأخر إن البابا فرانسيس، الذي دخل المستشفى منذ أسبوع بسبب إصابة معقدة بالرئة، تلقى أيضا عمليات نقل دم بعد أن أظهرت الاختبارات حالة مرتبطة بفقر الدم.

وجاء في البيان "يظل الأب الأقدس متيقظًا وقضى اليوم على كرسي بذراعين رغم معاناته من آلام أكثر من أمس. وفي الوقت الحالي، لا تزال التوقعات متحفظ عليها".

وقد واصل الفاتيكان احتفالاته بالعام المقدس بدون البابا يوم السبت، بينما كان البابا فرانسيس يعاني من الالتهاب الرئوي وعدوى تنفسية معقدة يقول الأطباء إنها لا تزال خطيرة وستبقيه في المستشفى لمدة أسبوع آخر على الأقل.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في تحديث موجز صباح السبت إن البابا فرنسيس نام جيدا طوال الليل.

لكن الأطباء حذروا من أن التهديد الرئيسي الذي يواجه البابا فرانسيس البالغ من العمر 88 عاما سيكون الإصابة بتسمم الدم، وهو عدوى خطيرة تصيب الدم ويمكن أن تحدث كمضاعفات للالتهاب الرئوي.

وحتى يوم الجمعة، لم يكن هناك أي دليل على إصابة البابا بتسمم الدم، وكان يستجيب للأدوية المختلفة التي يتناولها، حسبما قال الفريق الطبي للبابا في أول تحديث متعمق لحالة البابا.

ليس خارج دائرة الخطر

"إنه ليس خارج دائرة الخطر"، هكذا قال طبيبه الشخصي الدكتور لويجي كاربوني. "لذا، وكما هي الحال مع جميع المرضى الضعفاء، أقول إنهم دائمًا على المقياس الذهبي: بعبارة أخرى، لا يتطلب الأمر سوى القليل جدًا لكي يصبحوا غير متوازنين".

تم إدخال فرانسيس، الذي يعاني من مرض رئوي مزمن، إلى مستشفى جيميلي في 14 شباط (فبراير) بعد أن تفاقمت نوبة التهاب الشعب الهوائية التي أصيب بها لمدة أسبوع.

قام الأطباء أولاً بتشخيص إصابته بعدوى فيروسية وبكتيرية وفطرية معقدة في الجهاز التنفسي ثم ظهور الالتهاب الرئوي في كلتا الرئتين. ووصفوا له "الراحة المطلقة" ومزيجًا من الكورتيزون والمضادات الحيوية، إلى جانب الأكسجين الإضافي عندما يحتاج إليه.

واعترف كاربوني، الذي نظم الرعاية له في الفاتيكان مع ممرضه الشخصي ماسيميليانو سترابيتي، بأنه أصر على البقاء في الفاتيكان للعمل، حتى بعد مرضه، "بسبب الالتزامات المؤسسية والخاصة". وقد تولى رعايته طبيب قلب وأخصائي أمراض معدية بالإضافة إلى فريقه الطبي الشخصي قبل نقله إلى المستشفى.

خطر تعفن الدم

وقال الدكتور سيرجيو ألفيري، رئيس قسم الطب والجراحة في مستشفى جيميلي بروما، إن التهديد الأكبر الذي يواجه البابا هو أن بعض الجراثيم الموجودة حاليًا في جهازه التنفسي تنتقل إلى مجرى الدم، مما يسبب تعفن الدم. ويمكن أن يؤدي تعفن الدم إلى فشل الأعضاء والوفاة.

وقال ألفيري في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في جيميلي: "هذا هو الخطر الحقيقي في هذه الحالات، أن تنتقل هذه الجراثيم إلى مجرى الدم".

وبالإضافة إلى ذلك، قال الأطباء إن تعافي البابا فرانسيس سيستغرق بعض الوقت، وأنه على الرغم من ذلك فإنه سيظل مضطرا للعيش مع مشاكله التنفسية المزمنة في الفاتيكان.

وقال ألفيري "يتعين عليه أن يتغلب على هذه العدوى ونأمل جميعا أن يتغلب عليها. لكن الحقيقة هي أن كل الاحتمالات مفتوحة".