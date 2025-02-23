شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: الإخوان يواصلون نشر الأكاذيب والشائعات لاستهداف استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تمارس دورها المشبوه في بث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية، بهدف ضرب الاستقرار وإثارة الفوضى، مشيرًا إلى أن التنظيم يعتمد على أذرعه الإعلامية الممولة من الخارج في ترويج معلومات مضللة حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد.



وأوضح الشهابي أن الإخوان يسعون لاستغلال أي تحديات تواجهها مصر، ويقومون بفبركة الأخبار ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المشبوهة، في محاولة لإثارة القلق بين المواطنين، لكن هذه المحاولات فشلت مرارًا بسبب وعي الشعب المصري الذي أدرك حقيقة الجماعة وأهدافها التخريبية.



وأضاف أن الدولة المصرية تحقق إنجازات واضحة في مختلف المجالات، وهو ما يدفع الإخوان إلى تصعيد حملاتهم الإعلامية المضللة، لافتًا إلى أن الجماعة فقدت أي تأثير سياسي أو شعبي، ولم يعد أمامها سوى اللجوء إلى أساليب التشويه والتحريض بعد أن فشلت في تحقيق أي مكاسب على الأرض.



وشدد الشهابي على أن المواطن المصري أصبح مدركًا تمامًا لمؤامرات الإخوان، ولم يعد ينخدع بحملاتهم التضليلية التي تهدف إلى تشويه صورة مصر في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بقوة في مسار التنمية والاستقرار رغم كل المحاولات اليائسة لعرقلة التقدم.



وطالب الشهابي بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الشائعات، والتصدي لها عبر وسائل الإعلام الوطنية التي تقوم بدور مهم في كشف المخططات المغرضة، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة هذه الحرب الإعلامية وكشف زيف الأكاذيب التي تروجها الجماعة الإرهابية.