شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القمة العربية القادمة تأتى فى مرحلة فارقة وتستند إلى رؤية مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية الرؤية الفلسطينية المزمع عرضها خلال القمة العربية القادمة في القاهرة، والتي تركز على إعادة إعمار غزة والتصدي لمخططات التهجير القسري، مشددًا على أنها تمثل خطة واضحة للمرحلة المقبلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن هذه الرؤية تستند إلى الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن ملف إعادة إعمار غزة سيكون أحد المحاور الرئيسية للنقاش والإقرار خلال القمة المرتقبة، والتي تأتي في توقيت حاسم تمر به القضية الفلسطينية.

وأكد عضو مجلس النواب دعمه الكامل للقيادة السياسية الفلسطينية في جهودها لإعادة إعمار القطاع، من خلال المسارات القانونية والدبلوماسية، معربًا عن توافقه التام مع رؤية القيادة السياسية المصرية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذه المرحلة خطيرة وحاسمة.

كما شدد نائب الإسكندرية على أهمية وضع خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، يتم إعدادها بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية، مثل البنك الدولي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، على أن تُعرض هذه الخطة على القمة العربية لإقرارها وتفعيل آليات تنفيذها.

وفي ختام تصريحاته، أكد النائب الصافي عبد العال أن هناك جهودًا مصرية وفلسطينية متواصلة لإحباط مخططات تهجير الفلسطينيين وفكرة الوطن البديل، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيكون على رأس جدول أعمال القمة العربية القادمة في القاهرة، لضمان حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه.