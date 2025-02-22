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أمريكا.. مقتل مسلح أطلق النار في مستشفى بولاية بنسلفانيا

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أ ب - بنسلفانيا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمريكى في مستشفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إن مسلحًا قتل بعد أن أطلق النار في المستشفى.
وأفاد مسؤولون في مستشفى (يو بي إم سي ميموريال) في يورك بأنه لم يصب أحد من المرضى وأن المسلح قد قتل.

حوادث القتل في أمريكا

ولم يكن مدى الإصابات الأخرى واضحًا، فيما أضاف المستشفى، أن قوات إنفاذ القانون موجودة في الموقع وتتعامل مع الوضع.

وفي وقت لاحق أوضح مسؤولون أمريكيون أن رجل شرطة قتل بعد استجابته لبلاغ عن حادث إطلاق نار في مستشفى بوسط بنسلفانيا.
وأوضح المسؤولون بالمستشفى، أن مسلحا قتل بعد أن أطلق النار في المستشفى.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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