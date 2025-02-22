شكرا لقرائتكم خبر عن أنغولا.. وفاة 163 شخصًا بوباء الكوليرا خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

منظمة الصحة العالمية

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأنغولية عن وفاة 163 شخصًا بوباء الكوليرا من أصل 4582 إصابة، منذ بداية العام الجاري.وأفادت وزارة الصحة الأنغولية، بأنها سجلت 4582 حالة إصابة بالكوليرا، منها 2207 حالات بالعاصمة لواندا.ومنذ بدء التفشي في السابع من يناير الماضي، انتشر المرض في عدة مقاطعات، حيث كانت لواندا ومقاطعة "بينغو" المجاورة الأكثر تأثرًا، وطُعم حوالي ألف شخص ضد الوباء.سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل قرابة 35 ألف حالة إصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في 19 دولة ومنطقة حول العالم، من بينها السودان واليمن والصومال، خلال شهر يناير 2025، مع انخفاض طفيف في الحالات مقارنة بالشهر السابق.وأوضحت المنظمة أن المنطقة الأفريقية أصبحت أعلى عدد من الحالات، تليها منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا.