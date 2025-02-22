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رئيس الأركان الروسي يزور جبهة القتال في أوكرانيا

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رئيس الأركان الروسي يزور جبهة القتال في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف زار وحدات مقاتلة في شرق أوكرانيا، وسط تقدم لقوات بلاده في المنطقة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن "الجنرال فاليري غيراسيموف (...) زار مركز القيادة" العسكرية في منطقة دونيتسك حيث يحرز الجيش الروسي تقدما منذ أشهر.
والى الشمال، أعلنت القوات الروسية اليوم السبت السيطرة على بلدة نوفوليوبيفكا في منطقة لوغانسك.
تأتي هذه الزيارة إلى جبهة القتال فيما تسعى واشنطن وموسكو إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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