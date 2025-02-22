شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا ندوة لمناقشة كتاب "جمال حمدان خبيئة مصر" بالصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، غدا الأحد ندوة لمناقشة كتاب "جمال حمدان خبيئة مصر "، للكاتب الصحفى الدكتور السيد رشاد، يشارك فى المناقشة، الدكتور حسين البنهاوى رئيس تحرير سلسلة أدباء القرن العشرين، الدكتور رفعت سيد أحمد الكاتب والمفكر وخبير قضايا الصراع العربى الفلسطينى، الكاتب الصحفى أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة "النهار"، وعلى عبد الحميد رئيس مركز الحضارة للتنمية الثقافية ناشر الكتاب.

يدير الندوة الكاتب الصحفى حسين الزناتى رئيس تحرير مجلة "علاء الدين"، مساء اليوم، بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.