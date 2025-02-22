شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يروجون الأكاذيب لإحداث الفوضى وتشويه إنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق والخبير في شؤون الحركات المتطرفة، أن جماعة الإخوان تعمل بشكل ممنهج على نشر الشائعات والأكاذيب حول الأوضاع في مصر، بهدف إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي، مشيرًا إلى أن التنظيم يعتمد على الحرب الإعلامية الموجهة، في محاولة لتشويه النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأوضح ربيع أن الإخوان يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية الممولة من الخارج، لنشر أخبار مفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار حملاتهم المستمرة لإثارة البلبلة وإحداث انقسام مجتمعي. وأضاف أن التنظيم يسعى لاستغلال أي حدث لتضخيمه وتوجيهه ضد الدولة، عبر التزييف والفبركة الإعلامية، وهو ما يؤكد عجز الجماعة عن تقديم أي مشروع سياسي حقيقي، فلجأت إلى حروب الجيل الرابع عبر الأكاذيب والتضليل.

وشدد ربيع على أهمية توعية المواطنين بمخططات الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن الوعي الشعبي بات خط الدفاع الأول ضد هذه الحملات المغرضة، التي تستهدف إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة المصرية والتشكيك في مسارها التنموي.