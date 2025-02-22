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إخلاء مبنى سكني في ألمانيا للاشتباه في وجود متفجرات

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إخلاء مبنى سكني في ألمانيا للاشتباه في وجود متفجرات

ابوظبي - سيف اليزيد -  بدأت الشرطة الألمانية إخلاء أحد المباني السكنية بمدينة بوتسدام الألمانية بسبب الاشتباه في وجود متفجرات أثناء تفتيش شقة. وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم السبت، إن عملية التفتيش جرت في إطار اعتقال شاب «18 عاماً»، أمس الجمعة، للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم، مضيفة أنه جارٍ تنفيذ عملية الإخلاء.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إخلاء مبانٍ مجاورة. وقالت المتحدثة إن قوات الأمن عثرت على جسم يشبه المتفجرات في الشقة، مضيفة أنه لم يتم بعد الكشف عن طبيعة هذا الجسم، مشيرة إلى أنه سيجرى الآن إحكام السيطرة على هذا الجسم لتجنب أي ضرر محتمل منه.
ولم يتضح بعد متى ستبدأ هذه العملية. وألقت الشرطة القبض على المشتبه به «18 عاماً» في مطار العاصمة الألمانية برلين أمس الجمعة.
وذكرت السلطات أن المشتبه به خطط لشن هجوم ذي دوافع سياسية في برلين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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