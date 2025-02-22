شكرا لقرائتكم خبر عن كراتين الخير.. التحالف الوطنى يوزع 100 ألف كرتونة غذائية بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المتواصلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، أعلنت مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني عن بدء توزيع 100,000 كرتونة من "كراتين الخير" لعام 2025، المبادرة التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية مستدامة تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الدعم الغذائي لهم، حيث يشمل توزيع الكراتين مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي تكفل توفير احتياجات الأسرة طوال الشهر الكريم.

من جانبها، أوضحت المؤسسة أن التوزيع سيتم بالتنسيق مع الجمعيات القاعدية والجهات المعنية في مختلف المناطق، لضمان وصول هذه المساعدات إلى أكبر عدد من الأسر، كما يتم مراعاة معايير الشفافية والعدالة في عملية التوزيع، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

التحالف الوطنى يبدأ في توزيع الكراتين الغذائية بمناسبة رمضان

توزيع الكراتين على الاكثر احتياجا

كراتين الخير فى رمضان