شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: الموقف المصرى الراسخ دفع "ترامب" للاعتراف ضمنيًا بعدم قدرته على فرض رؤيته بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم فرض رؤيته على قطاع غزة تعكس نجاح الدولة المصرية في فرض إرادتها وإجهاض المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشيرًا إلى أن الموقف المصري الحاسم منذ بداية العدوان على غزة كان له الدور الأكبر في التصدي لأي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع أو فرض حلول لا تتناسب مع الواقع الفلسطيني.

وأوضح "الجندي"، أن مصر كانت منذ اللحظة الأولى واضحة تمامًا في رفضها التام لأي سيناريو يقوم على تهجير الفلسطينيين، وقد عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ذلك في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن أي محاولة لفرض هذا المخطط لن يُكتب لها النجاح، مضيفا أن القاهرة مارست ضغوطًا دبلوماسية كبيرة من خلال قنواتها السياسية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، مما أدى إلى إفشال أي تحركات تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر لم تكتفِ فقط بإفشال مخطط التهجير، لكنها واصلت دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، حيث حرصت على تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، إلى جانب تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لضمان وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لإعادة إعمار غزة، مشددا على أن مصر كانت ولا تزال الطرف الأكثر قدرة على إدارة هذا الملف الشائك، وهو ما يدركه الجميع، بما في ذلك الإدارة الأمريكية.

ونوه "الجندي"، أن مصر لم تقتصر جهودها على التحركات السياسية فقط، بل نجحت أيضًا في حشد الرأي العام العالمي لدعم رؤيتها بشأن إعمار غزة، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في إقناع المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل تقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية، من خلال تحركاتها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، استطاعت كسب تأييد واسع لموقفها، مما عزز مكانتها كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات مستقبلية تخص القضية الفلسطينية.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بفرض أي حلول غير عادلة، مؤكدًا أن الدور المصري القوي والثابت هو ما دفع ترامب وغيره إلى الاعتراف ضمنيًا بعدم قدرتهم على فرض أجندات لا تتماشى مع المصالح الفلسطينية والعربية.