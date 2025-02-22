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الجيش الصومالي يعلن القضاء على 5 من كبار قادة حركة الشباب الإرهابية

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واس- مقديشو 0 تبليغ

  • الجيش الصومالي يعلن القضاء على 5 من كبار قادة حركة الشباب الإرهابية 1/2
  • الجيش الصومالي يعلن القضاء على 5 من كبار قادة حركة الشباب الإرهابية 2/2

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الدمام - شريف احمد - قضى الجيش الصومالي على خمسة من كبار عناصر "حركة الشباب الإرهابية" في محافظة شبيلي الوسطى جنوب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الجيش الوطني أعلن عن مقتل عناصر بارزة في صفوف حركة الشباب الإرهابية، وذلك خلال التصدي للهجوم الفاشل الخميس الماضي في منطقة عيل علي أحمد بمحافظة شبيلى الوسطى.

صد هجوم مسلح

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية نجحت أول أمس بدعم من السكان المحليين في صد هجوم مسلح لحركة الشباب في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي جنوب الصومال، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 130 مسلحًا من الحركة
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شنّ هجمات كبيرة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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