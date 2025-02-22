شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يعلن القضاء على 5 من كبار قادة حركة الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

صد هجوم مسلح

الدمام - شريف احمد - قضى الجيش الصومالي على خمسة من كبار عناصر "حركة الشباب الإرهابية" في محافظة شبيلي الوسطى جنوب البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الجيش الوطني أعلن عن مقتل عناصر بارزة في صفوف حركة الشباب الإرهابية، وذلك خلال التصدي للهجوم الفاشل الخميس الماضي في منطقة عيل علي أحمد بمحافظة شبيلى الوسطى.يذكر أن القوات المسلحة الصومالية نجحت أول أمس بدعم من السكان المحليين في صد هجوم مسلح لحركة الشباب في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي جنوب الصومال، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 130 مسلحًا من الحركةوبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شنّ هجمات كبيرة.