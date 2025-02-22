السيسي يتوجّه إلى السعودية للمشاركة في "قمة عربية مصغرة"

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، 20 فبراير 2025، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجّه إلى المملكة العربية السعودية، بعد زيارة قام بها إلى إسبانيا.

وقال متحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر، صباح الخميس، العاصمة الإسبانية مدريد، متوجها إلى السعودية، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مملكة إسبانيا"، دون تفاصيل أكثر.

ومن جانبه، أفاد التلفزيون المصري الرسمي، بأن الرئيس السيسي سيتوجه إلى السعودية، ومن المتوقع أن يناقش تطورات غزة خلال زيارته.

وتعتزم الدول العربية مناقشة خطة ما بعد الحرب لإعادة إعمار غزة، في مسعى على ما يبدو لطرح بديل لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة تطوير القطاع تحت السيطرة الأميركية.

ووفق قناة الغد المصرية، فإن زيارة السيسي للمملكة السعودية تأتي للمشاركة في قمة عربية مصغرة، لبحث خطة مضادة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضية بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

المصدر : وكالات - الغد