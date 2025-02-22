جرحى جراء انفجار بمنتجع في هاواي

ابوظبي - سيف اليزيد - أسفر ما يشتبه أنه انفجار غازي في منطقة الشواية في منتجع على شاطئ هاواي عن إصابة سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وفقا لإدارة الفنادق والشرطة في ماوي.

وتسبب الانفجار في كومة من الحطام في "وايلر اون كانابالي بيتش"، وهي منطقة سياحية شهيرة توجد بها سلسلة من الفنادق والعقارات على الرمال البيضاء.

وهي تبعد بضعة أميال شمال وسط مدينة لاهاينا، والتي تعرضت للاحتراق بالكامل تقريبا في حريق غابات مميت في2023 .

وقالت إدارة شرطة ماوي إنه لم تكن هناك حاجة إلى إخلاء الناس من المنطقة المحيطة، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن غاز البترول المسال، الذي يزود شوايات الشواء في المنطقة المشتركة للمنتجع، هو السبب في وقوع الانفجار.

وقالت الشرطة إن أعمار المصابين السبعة تتراوح بين 18 عاما و 74 عاما. وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألانا بيكو يوم الجمعة إن اثنين من الأشخاص المصابين تم نقلهم إلى جزيرة أواهو لتلقي العلاج.