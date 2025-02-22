شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل 3 أشخاص إثر حادث إطلاق نار في ولاية كنتاكي والان نبدء بالتفاصيل

حادث إطلاق نار

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة مقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في مكتب لتسجيل وتوثيق ملكية المركبات في لويزفيل بكنتاكي أمس الجمعة.وأفاد بيان صادر عن شرطة ميترو لويزفيل بأنه جرى استدعاء رجال الشرطة إلى المكتب وقت الظهر تقريبا وعثروا على شخص ميت وامرأتين مصابتين في ساحة انتظار للسيارات، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى حيث توفيتا.وقال الميجور دونالد بوكمان للصحفيين إنه لا يوجد حاليا أي تهديد للجمهور. وتعامل عدد كبير من رجال الشرطة مع حادث إطلاق نار في مكتب إصدار التراخيص السائقين التابع للولاية في الضواحي الجنوبية لمدينة لويزفيل.وأشار بوكمان إلى أن المشتبه به أو المشتبه بهم غادروا المكان في سيارة. وأضاف أنه لا يملك وصفا للسيارة، مشيرا إلى أن المحققين مازالوا يراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة.وتابع بوكمان: "إنها مأساة حقيقية، وأنا متفاجئ من عدم وقوع عدد أكبر من الإصابات." وأضاف بوكمان أيضا أن الشرطة لا تعلم ما إذا كانت هناك صلة بين الضحايا.