شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تود معرفته عن الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدولة المصرية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التزاما منها بالحوار مع المجتمع الدولي، وحرصها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفى السطور التالية نستعرض كل ما تود معرفته عن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

1-ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟

الاستعراض الدوري الشامل هو من آليات مجلس حقوق الإنسان، حيث تدعى كل دولة عضو فى الأمم المتحدة إلى إجراء استعراض لسجلها فى مجال حقوق الإنسان.

وتأتى كلمة استعراض بمعنى تستعرض الدولة سجلات حقوق الإنسان لديها أمام مجلس حقوق الإنسان وتعلن عن الإجراءات التى اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان.

وكلمة دوري يقصد بها أنه استعراض دوري إذ تستعرض كل دولة سجلات حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف أمام مجلس حقوق الإنسان.

أما شامل فيقصد بها أنه استعراض شامل لجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الاستعراض الدوري الشامل هو ملزم لكل دول العالم ال 193 اذ يعتبر مساحة مناسبة لتبادل أفضل ممارسات حقوق

الإنسان في بين الدول.

2- كيف أنشئ الاستعراض الدوري الشامل؟

أنشئ الاستعراض الدوري الشامل عندما أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار / مارس 2006 بموجب قرار الجمعية العامة 60/251 . وقد أناط هذا القرار بمجلس حقوق الإنسان إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول.

3- ما هو الهدف من الاستعراض الدوري الشامل؟

يتمثل الهدف الأساسي للاستعراض الدوري الشامل في بتعزيز ودعم وتوسيع نطاق حماية حقوق الإنسان في كل بلد. ولكي يتحقق ذلك، ينطوي الاستعراض الدوري الشامل على تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. كما يهدف إلى توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.

4- متى يقوم الاستعراض الدوري الشامل باستعراض سجلات الدول في مجال حقوق الإنسان؟

يجري استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات ونصف، حيث يجري استعراض 48 دولة كل سنة، ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها.

5- من الذي يجري الاستعراض؟

يضطلع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغين 47 عضوا بالاستعراضات بيد أنه يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في المناقشات أو الحوار مع الدولة قيد الاستعراض، ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول يعرف باسم "الترويكا"، ويتولى القيام بمهمة المقرر ويتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة لفريق العامل.

6- إلى أي وثائق تستند الاستعراضات؟

(1) التقرير الوطني: والتي تحتوي على معلومات مقدمة من الدولة عيد الاستعراضي

(2) تجميع معلومات بعده مكتب المفوضية: تجميع معلومات يعده مكتب المفوضية والتي تحتوي على معلومات واردة في تقارير خبراء وأفرقة حقوق الإنسان المستقلين المعروفين باسم المقررين الخاصين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى.

(3) تقرير أصحاب المصلحة: تقرير أصحاب المصلحة والتي تحتوي على معلومات من أصحاب المصلحة الآخرين ومن بينهم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.