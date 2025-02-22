شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتراجع: لن أفرض خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

ترامب يتراجع

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يفرض خطته بأن تقوم الولايات المتحدة بالسيطرة على قطاع غزة وإعادة تطويره إلى وجهة سياحية وتهجير الفلسطينيين منه.وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الجمعة: إنه لا يزال يعتقد أن الخطة تعد فكرة جديدة وإنه "شعر بدهشة" لتعامل مصر والأردن معها بشكل سلبي في ظل تلقيهما مساعدات مالية من الولايات المتحدة.وتابع ترامب: "أقول لك، خطتي هي الطريقة الأفضل للقيام بالأمر. أعتقد أنها هي الخطة التي ستنجح حقا، لكنني لن أفرضها. سأتراجع فحسب وسأوصى بها".وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه لن يهدد بقطع المساعدات المالية عن مصر والأردن إذا لم توافقا على استقبال المزيد من اللاجئين من غزة.