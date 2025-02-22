شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سائح إسباني إثر حادث طعن في برلين وضبط المشتبه به والان نبدء بالتفاصيل

حادث طعن

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الألمانية مساء الجمعة أن ضحية الهجوم الذي وقع في برلين هو سائح (30 عاما) من إسبانيا.وقالت متحدثة باسم الشرطة في وقت سابق إنه جرى نقل ضحية حادث الطعن إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابة خطيرة لكنها ليست مهددة للحياة، مشيرة إلى أنه في حالة مستقرة. واعتقلت الشرطة مشتبها به بعد ثلاث ساعات من البلاغ عن الحادث.وذكر محققون في مكان الحادث أن المشتبه به هو الجاني المزعوم. وكانت الشرطة قد نفذت عملية بحث واسعة النطاق عن منفذ الهجوم.يذكر أن ألمانيا شهدت موجة من جرائم الطعن بالسكاكين في الأشهر الأخيرة. وكان شخصان قد قتلا في حادث طعن في حديقة بمدينة أشافنبورج بولاية بافاريا في يناير.