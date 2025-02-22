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رئيس مجلس الشورى يلتقي نظيره الأردني في القاهرة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في القاهرة اليوم، معالي رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية على مدى ثلاثة أيام.

وأكد الجانبان خلال الاستقبال عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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