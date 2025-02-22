رئيس دولة فلسطين يهنئ القيادة السعودية بذكرى يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هنأ فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال فخامته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: “إن يوم التأسيس يؤكد على العمق التاريخي والثقافي والحضاري للمملكة، وبما ينطوي عليه من أهداف تعزز جذورها الراسخة، وقوة العلاقة بين الشعب وقيادته، وإرساء الوحدة والاستقرار والأمن، وصلابة الدولة السعودية في الدفاع عن الوطن، والنجاح الكبير في تحقيق المزيد من التطور والازدهار، في إطار رؤية المملكة 2030، والمكانة الرفيعة للمملكة إقليميًا ودوليًا”.

ودعا فخامته المولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لتحقيق ما تصبوا إليه المملكة وشعبها، مجددًا الاعتزاز الكبير بالعلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً وقوف المملكة الدائم والمتواصل مع الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة ذات السيادة والتكامل الجغرافي، والجهود المستمرة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين.

وسأل فخامة الرئيس عباس الله تعالى أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والسعادة، وعلى المملكة وحكومتها وشعبها بدوام التقدم والرخاء.

كما هنأ فخامة رئيس دولة فلسطين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وجدّد في برقية بعثها لسمو ولي العهد، اعتزازه بالعلاقات الثنائية التاريخية مع المملكة العربية السعودية، وحرصه على تعزيزها لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

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