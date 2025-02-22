شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: يجب التواصل بين زيلينسكي وبوتين لإنهاء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

قادة أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين يجب أن "يتواصلا" من أجل إنهاء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.في تصريح لصحفيين في البيت الأبيض قال ترامب: "أعتقد أن الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي يجب أن يتواصلا"، وأضاف: "نريد وقف (حرب) تقتل ملايين الأشخاص".إلى ذلك، قال ترامب الجمعة إن القادة الأوكرانيين "ليست لديهم أي أوراق" في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وكييف.وقال ترامب خلال حدث يجمع حكام ولايات أمريكية في البيت الأبيض: "لقد أجريت محادثات جيدة للغاية مع بوتين، ولم تكن محادثاتي جيدة مع أوكرانيا. ليست لديهم أي أوراق، لكنهم يتظاهرون بالقوة، غير أننا لن نسمح باستمرار هذا الأمر".وكان الرئيس الجمهوري قد صرح قبل ذلك أن مشاركة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المحادثات ليست "ذات أهمية كبيرة".هاجم الرئيس الأمريكي مرارا زيلينسكي هذا الأسبوع، وقد أثار تقاربه مع فلاديمير بوتين مخاوف من حدوث قطيعة بين واشنطن وأوكرانيا التي تعتمد بشكل حاسم على المساعدة الأميركية لصد الغزو الروسي.بعد أن وصف الرئيس الأوكراني بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، اعتبر ترامب الأربعاء أن الروس "سيطروا على الكثير من الأراضي" في أوكرانيا وبالتالي فإنهم "في موقع قوة".