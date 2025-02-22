شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية يجتمع بقيادات إيقات لمناجم الذهب والان مع تفاصيل الخبر

في إطار متابعة أعمال الشركات العاملة بقطاع التعدين، وعلى هامش فعاليات مؤتمر EGYPES 2025، استقبل الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الدكتور محمد العصار، رئيس شركة إيقات لمناجم الذهب، والمهندس تامر منصور، المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة.

وتعد إيقات لمناجم الذهب شركة عمليات مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، شركة شلاتين للثروة المعدنية، وشركة الثروات والموارد للتعدين، حيث تأسست بهدف تطوير واستغلال منجم إيقات للذهب الواقع بجنوب الصحراء الشرقية.

تناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي للأعمال التي تنفذها الشركة وفقًا للموازنة التقديرية، بالإضافة إلى مناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية ومستجدات الأنشطة المخطط تنفيذها في منطقة عقد استغلال وتنمية إيقات للتنقيب عن خام الذهب. كما قدم ممثلو الشركة ملخصًا حول التحديات التي تواجه عملياتها وخطتها لزيادة الإنتاجية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد اجتماع شهري دوري بين ممثلي الهيئة وشركة إيقات، لمتابعة سير الأعمال، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الشركة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين.