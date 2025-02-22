لا بيان ختامي عن قمة الرياض "الأخوية"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: لم يصدر بيان ختامي عن القمة الأخوية المحدودة التي استضافتها الرياض وكانت تقارير ذكرت إنها مخصصة لتدارس خطة مضادة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وقال مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس أنّ القمة "انعقدت واختتمت بعد ظهر اليوم" الجمعة، مشيرا إلى "غياب" سلطنة عمان عنها. وأضاف المصدر أنّ "النقاشات كانت سرية"، وتابع "لا اعتقد أنه سيصدر بيان".

ولم يصدر بيان بشأن الاجتماع، وكانت المملكة أكدت أنه اجتماع "أخوي غير رسمي".

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية صورة للمشاركين في القمة التي عقدت في الرياض، من دون أن تحدد مكانها أو جدول أعمالها.

وأظهرت الصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الملك الأردني عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة الى رئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

تصريح ترامب

وإذ ذاك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح لـ فوكس نيوز إن خطته بشأن جيدة لكن لن يفرضها وإنه يوصي بها فقط. وأضاف أن غزة مدمرة تماما و"لو منح سكانها حرية الاختيار سيغادرونها".

واعتبر الرئيس الأميركي أن غزة تمتاز بموقع رائع وأن تخلي إسرائيل عنها سابقا موضع تساؤل.

وكان سيد البيت الأبيض أعلن قبل أيام أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه قد يعطي أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد ما هي تلك الدول التي قصدها.

إلا أنه سرعان ما تراجع لاحقا عن مسألة الشراء هذه، مبقيا على فكرة إفراغ القطاع الفلسطيني. كما زعم أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية.

انتقادات وتراجع

إلا أن مقترحه المفاجئ هذا أثار انتقادات دولية وعربية، إذ أكدت كافة الدول العربية تمسكها بحق العودة ورفض التهجير، كذلك فعلت الدول الغربية والحليفة لواشنطن، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين.

لاسيما أن تهجير سكان غزة يشكل انتهاكا للقوانين الإنسانية والدولية، وخرقا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين.

كلام روبيو

وعلى صلة، طالب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو شركاء الولايات المتحدة في الشرق الاوسط بتقديم خطة أفضل في حال لم تعجبهم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان غزة.

وقال روبيو في تصريحات صحفية مساء الجمعة، إنّه يأمل بالتوصل لخطة تسمح بإعمار غزة، بدون وجود حماس فلا يمكن أن يكون سلام طالما بقيت في القطاع.

وبين أنه لا يمكن السماح لحماس بأن تكون قادرة مرة اخرى على "إرهاب" شعب غزة او مهاجمة اسرائيل كما وصف.

وأشار إلى أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يرى أنه يجب ابعاد سكان غزة حتى يتمكنوا من بنائها مع الشركاء في المنطقة.