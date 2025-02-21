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«البرلماني العربي»: دعم سيادة لبنان على كامل أراضيه

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«البرلماني العربي»: دعم سيادة لبنان على كامل أراضيه

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكد الاتحاد البرلماني العربي، أمس، تضامنه ودعمه للبنان في تمسكه بكامل حقوقه الوطنية وسيادته على كامل أراضيه وحقه في اعتماد كل الوسائل لفرض الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضيه. 
وشدد الاتحاد في بيان على «ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة التزاماً بالمواثيق والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وفى مقدمتها القرار 1701»، لافتاً إلى أهمية التحرك الأممي لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل. 
ودعا إلى مواجهة الأساليب الإسرائيلية وانتهاكاتها بإجراءات دولية حازمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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