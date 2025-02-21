ترامب يجرد زيلينسكي من كل شيء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لفولوديمير زيلينسكي، قائلاً إنه "ليس لديه أوراق" للتفاوض معه ويجعل التوصل إلى اتفاق "صعبًا للغاية".

وفي مقابلة على راديو (فوكس) قال ترامب إنه "لا يعتقد أنه [زيلينسكي] مهم جدًا ليكون في الاجتماعات".

وقال ترامب: "كنت أراقب لسنوات، وكنت أشاهده يتفاوض بدون أوراق. ليس لديه أوراق. وتشعر بالملل من ذلك. تشعر بالملل من ذلك. وقد سئمت من ذلك".

واضاف: "لقد حضر اجتماعًا لمدة ثلاث سنوات، ولم يتم إنجاز أي شيء. لذا، لا أعتقد أنه من المهم جدًا أن أكون حاضرًا في الاجتماعات، لأكون صادقًا معك. إنه يجعل من الصعب جدًا إبرام الصفقات".

وتعرض ترامب لانتقادات بسبب استبعاد أوروبا وأوكرانيا من المحادثات مع موسكو يوم الثلاثاء، مع مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تجبر كييف على تقديم تنازلات لإبرام صفقة مع روسيا.

تحذير بوتين

وحذر زعماء غربيون آخرون فلاديمير بيوتن من أنه ليس لديه "شهية" للسلام، لكن ترامب قال في نفس المقابلة إنه يعتقد خلاف ذلك. وأضاف: "ليس عليه أن يعقد صفقة، لأنه إذا أراد، فسيحصل على البلد بأكمله".

عندما قال له المذيع بريان كيلميد أن الحرب هي خطأ بوتين، رد ترامب: "لقد سئمت من الاستماع إليها، سأخبرك بما حدث". كما وصف رحلة وزير خزانته إلى كييف الأسبوع الماضي بأنها "مضيعة للوقت".

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت ذهب لاستكشاف صفقة تسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى ثروة أوكرانيا من الموارد المعدنية. وقال ترامب: "بصراحة، أتمنى ألا يذهب إلى هناك، ويضيع كل وقته على هذا النحو".