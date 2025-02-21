شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: وعى الشعب المصرى سيُفسد ألاعيب الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن حرب الشائعات ونشرالأكاذيب وقلب الحقائق الذى يفعله إعلام الإخوان ولجانهم الإلكترونية وتطابقه مع اللجان الخاصة بالصهاينة والدول المعادية إنهم مجرد أداة يستخدمها أهل الشر من أجل تشويه الدولة وتفكيك النسيج الوطنى لتنفيذ مخططاتهم، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية تنصاع وراء الأجندات الخارجية للحصول على مزيد من الأموال وأملاً فى أن يكون لهم مكان فى الحياة السياسية من جديد.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن كل هذه الألاعيب والمخططات أصبحت بلا جدوى لما اكتسبه الشعب المصري من قدر كبير من الوعي يفوق محاولاتهم الشيطانية، وأصبح الأمر مكشوف أمام الجميع، وفى ظل ما يعانيه الإقليم من أحداث عصيبة يتمسك الشعب المصري بتكاتفه واصطفافه خلف القيادة وهو الحل الأمثل لتخطى هذه الفترة العصيبة والحفاظ على الدولة المصرية ممن يحاولون النيل بها.



