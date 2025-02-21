شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر واجهت أحد أخطر مخططات التهجير للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 أن مصر على مدى عقود تقوم بمسئوليتها التاريخية، ولكن الأزمة الأخيرة كانت الأكثر خطورة في تاريخ القضية الفلسطينية.



وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا لايف: كانت هناك محاولات لجعل غزة غير قابلة للحياة ولكن القيادة السياسية انتبهت لهذا الأمر مبكرا، وكانت حريصة على دخول المساعدات بكل الطرق وصولا إلى إسقاط المساعدات، لأن التجويع والحصار كانا من أدوات التهجير.



وتابع: مصر خاضت أكثر من حرب دبلوماسية وسياسية واسعة جدا مع كل أطراف العالم والإقليم، وما بعد الحرب، مصر قدمت البديل لإعمار غزة في وجود سكان غزة دون أن يغادروا أرضهم، كما واجهت أحد أخطر مخططات التهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم التي تمسكوا بها على مدى عقود، ولذلك اختلفت مصر مع الإدارة الامريكية الجديدة وكانت حاسمة جدا في هذا الأمر، واستمرت في إرسال المساعدات والبدائل للإعمار من خلال إرسال كرفانات لكى تستطيع إعادة إعمار غزة دون تهجير الاهالى من أراضيهم.



ولفت إلى أن مصر تنطلق من مسئوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية من ناحية ومن خبرتها الكبيرة مع الأطراف المختلفة رغم انحياز مصر الواضح للقضية الفلسطينية والدفاع عن غزة إلا أنها كانت حريصة جدا على إنقاذ وقف إطلاق النار، والدور المصرى ينطلق من فهم عميق جدا للقضية الفلسطينية وفهم للأطراف المختلفة فهى لديها خبرة حربا وسلما مع الاحتلال، وإسرائيل الآن الأكثر تطرفا في تاريخ الحركة الصهيوينة ولذلك مصر تتعامل بحذر وقوة.