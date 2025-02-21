شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: زيارة الرئيس السيسى لإسبانيا تعزيز للعلاقات ودعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا، وما أسفرت عنه من نتائج في المناقشات، مشيرا إلى أنها تعد خطوة نحو تعزيز العلاقات ودعم القضية الفلسطينية، موضحا أن الزيارة تأتي في توقيت هام في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتداعياتها.

وأشاد زين الدين، بما أسفرت عنه الزيارة، بشأن التشديد على الأهمية البالغة للتعاون المائي العابر للحدود وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على أهمية الاستقرار في أفريقيا وبالتحديد في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، والتأكيد على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان والحفاظ على مؤسساته الوطنية، وأهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية دون إملاءات خارجية.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن زيارة الرئيس السيسى لأسبانيا لها أهمية كبيرة كذلك في التعبير عن الموقف الإسبانى المتميز والأخلاقي ودعمها للقضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استهلال الرئيس السيسي جولاته الخارجية بإسبانيا يؤكد مكانتها وما قامت به من جهود لنصرة الشعب الفلسطينى والتصدى لقضية التهجير القسري، مؤكدا أن تقوية العلاقات بين مصر وإسبانيا لمستوى الشراكة الاستراتيجية، خطوة جادة نحو مزيد من التعاون في كافة المجالات بين البلدين.