شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية عن زيارة الرئيس لإسبانيا: توقيتها هام لمواجهة التحديات ودعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا، وما أسفرت عنه من نتائج، والتي تأتي في إطار تعزيز علاقات مصر مع كافة الدول على مستوى العالم.

وأكدت "سلامة"، أن زيارة الرئيس السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وتحديدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدة على حرص الرئيس السيسي، في السعي نحو صياغة رأي عام عالمي تجاه القضية الفلسطينية، ودعم حقوق شعبها، وفي مقدمة هذه الحقوق رفض التهجير.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الزيارة تضمنت كذلك تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وما يترتب عليه من نتائج اقتصادية تعود بالنفع على مصر، من خلال الشراكات في مختلف المجالات.