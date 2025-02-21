شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدشن حملة 100 ألف كرتونة ضمن فعالية "كراتين الخير 2025" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى دوره الفعال في دعم الأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات، وفى هذا السياق أعلنت مؤسسة الجارحي، تحت مظلة التحالف الوطني، عن تدشين فعاليتها الإنسانية السنوية "كراتين الخير 2025". تأتي هذه الحملة في إطار سعي المؤسسة المستمر لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، حيث تهدف إلى توزيع 100,000 كرتونة مواد غذائية في مختلف المناطق.

وتسعى الحملة إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، في خطوات مستمرة من مؤسسة الجارحي لتعزيز جهودها الإنسانية والمساهمة الفعالة في العمل الخيري.

ويستمر أعضاء التحالف الوطني فى الانتشار لتقديم الدعم للأكثر احتياجا وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.