استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهدت سيدة فلسطينية، برصاص آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه الخليج 365 الشرقية من مدينتي رفح وخان يونس، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في السياق ذاته، واصلت جرافات الاحتلال تجريف منازل الفلسطينيين والبنية التحتية في مدينة رفح، بالإضافة إلى الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين على طول الخليج 365 الشرقية للقطاع.

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