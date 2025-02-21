الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مخيم طولكرم للأسبوع الرابع على التوالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها للأسبوع الرابع على التوالي، مخلفة مزيدًا من الدمار على المنازل والمحال التجارية والبنية التحتية، ترافق ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها للشهر الثاني على التوالي؛ مما أدى إلى استشهاد 26 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بالإضافة إلى نزوح آلاف العائلات الفلسطينية عن منازلها.

في السياق ذاته، استشهد فلسطيني اليوم، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها جراء صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبته أمس بمدينة طولكرم، فيما أصيبت زوجته بجروح.

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