شكرا لقرائتكم خبر عن "الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط".. ضياء رشوان: أداء "الندابة" أو "المعددة" والان مع تفاصيل الخبر

أوضح الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، بعض مقومات وسمات إعلام جماعة الإخوان من خارج مصر، سواء كان إعلاماً تقليدياً أو على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء قام به أعضاء الجماعة المنظمون بمختلف انقساماتها أو الملتحقة بهم من المنتمين لتيارات أخرى، وذلك خلال كتابه "الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط".

وتطرق إلى ملاحظة جوهرية عامة يتسم بها هذا الإعلام بمختلف منصاته وبرامجه وشخوصه وهي تتعلق بالشكل وطريقة الأداء أو بالمضمون الذي يتم بثه ونشره عبر هذه المنصات، ورجع هنا مباشرة إلى مهنة "الندابة" أو "المعددة" التي ظهرت في مصر لمدة طويلة وكذلك في بعض مناطق الجزيرة العربية وبعض مناطق الشام ولا تزال توجد في بعض من دول إفريقيا جنوب الصحراء وفي مصر الحالية تراجع وجود "المعددة" أو "الندابة" إلى حد كبير في المناطق الحضرية والمدن وإن ظل لها وجود ملحوظ في بعض المناطق الريفية وخصوصاً في الصعيد جنوب البلاد. أما من هي "المعددة" أو "الندابة"، فيكفي أن ترجع إلى الكتاب المرجعي المهم الذي ألفه المفكر الموسوعي والعلامة الكبير أحمد أمين عام 1953، بعنوان "قاموس العادات والتعابير المصرية"، والذي يعرف به المرأة التي تمتهن هذه المهنة بأنها "امرأة تدعى للغناء في المأتم، وهي تستفسر أولا عن الميت ومن هو، وعلى أي حال كان، وما فضائله ومزاياه، وتصوع من كل ذلك كلاماً في "تعديدها" يثير كوامن النفوس، ولها لسان فصيح وقدرة تامة على الإبكاء، وبعضهن يصحبن معهن الدف، فيترن بذلك دوافع اللطم على الوجوه".

وبحسب أحمد أمين وكثير من علماء الاجتماع والتراث المصريين والعرب وكذلك المشاهدة العيانية، فإن "المعددة" أو "الندابة"، هي مهنة لبعض النساء ولیست ممارسة طقوس حزن عادي طبيعي تمر به من تقوم بالندب بصوت عال في الجنائز، أو تلقى صارخة "العدودة" في ريف مصر الجنوبي والشمالي وهي الكلام المنظوم في محاسن المتوفي. فمن تمتهن هذه المهنة هي امرأة تحترف استدرار البكاء والعويل في أحزان الآخرين، وتأخذ عن أدائها هذا أجراً نقدياً أو عينياً من أهل المتوفى الذين يستأجرونها للقيام بهذا الدور والمهنة.

فأما عن التشابه الشكلي والموضوعي بين "المعددة" أو "الندابة" والقائمين على إعلام الإخوان بكل صوره وأصنافه فهو متعدد الزوايا. فمن ناحية أولى يلاحظ متتبع هذا الإعلام أن هؤلاء القائمين عليه يتبعون حرفياً في أدائهم سلوك "المعددة" أو "الندابة"، من حيث الاستمرار دون انقطاع في العويل والصراخ وافتعال الحزن والبكاء مع ارتفاع أو انخفاض في مستوى هذا الأداء المستمر. والفارق الموضوعي الوحيد هنا والمهم هو أن "المعددة" أو "الندابة" الطبيعية لا تفتعل موت أحد أو تختلق جنازة لكي تمارس مهنتها، أما القائمين بإعلام الإخوان فلا يبحثون في بلدهم الأصلي مصر سوى عن السلبي من التطورات مبالغين فيها إلى حد افتعال حالة الموت وسياق الجنازة، حتى يمارسوا ندبهم وبكائهم المفتعلين سعياً وراء الهدف الطبيعي لأصحاب هذه المهنة وهو دفع مشاهديهم ومتصفحيهم وقرائهم إلى مزيد من الحزن والعويل والصراخ.

من ناحية ثانية يتفق القائمون على إعلام الإخوان مع "المعددة" أو الندابة في تكرار الكلام المنظوم أو "العدودة" طوال كل حلقاتهم وبرامجهم وهي المعادل للجنائز في حالة المهنة الأصلية، مفتعلين فيها من المضامين ما يقدم هدفهم النهائي السياسي وهو إشاعة حالة اليأس والحزن والغضب بين المصريين أما ما يختلف فيه إعلاميو الإخوان عن صاحبات المهنة الأصلية. فهم أنهم لا يرون في بلدهم - الذي يحاولون تصويره بأنه الميت - أي شيء إيجابي ينكرونه، فهم لا يرون ولا يعددون سوى السلبيات التي لا يتوقفون طوال نديهم وعديدهم عن ذكرها والتركيز المفرط عليها.

ويتفق إعلاميو الإخوان مع "المعددة" أو "الندابة" أيضاً في أمرين آخرين: فكلاهما يتدرب على أدائه بصورة احترافية لكي يقنع من يرونه بصدق حياة والواته وندبه، وكلاهما أيضاً يتصنع في هذا الأداء أنه صاحب الحزن الفعلي والقريب ممن يندبه، وأنه يعبر عن مشاعر صادقة حقيقية وليس عن استئجار له لكي يقوم بهذا الدور.

وأما وجه التشابه الأخير والجوهري بين "معددات وندابات إعلام الإخوان وبين صاحبات المهنة الأصلية، فهو أنهم يتقاضون مقابل هذه المهنة التي يحترفونها مقابلاً مادياً، لا يمكن مقارنته بالنذر اليسير من المال أو الطعام الذي تأخذه "المعددة" أو "الندابة" الطبيعية، فهم يتقاضون مباشرة أجوراً عالية للغاية فضلاً عما يتم إنفاقه على إعداد أستوديوهات ومنصات الندب والعديد، من محطات تلفزيونية ومواقع إلكترونية وصحف ومجلات مطبوعة وهو ما لا تتطلبه المهنة الأصلية.