شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: دخول أول دفعة من المنازل المتنقلة لغزة يعرقل مخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن دخول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى غزة عبر معبر طولكرم يُعدّ من أهم الخطوات لعرقلة مخطط التهجير وبدء الإعمار في غزة.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن دخول هذه الدفعة من المنازل المتنقلة يُمثل نجاحًا كبيرًا للجهود المصرية، خاصة في ظل تصريحات نتنياهو قبل أيام بعدم السماح بدخول هذه المنازل.

وأضاف "عناني"، أن دخول المنازل المتنقلة، والذي سبقه دخول المعدات الثقيلة لرفع الركام، يُعدّ ضربة قاصمة لمخططات النقل أو التهجير للسكان، وبداية حقيقية لعملية الإعمار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي بلاط أن دخول المنازل المتنقلة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية والطقس القاسي، يُمثل طوق نجاة للعديد من الأسر الفلسطينية.

وثمن الحزب جهود القيادة المصرية التي تمضي قدمًا في جميع الاتجاهات لتثبيت الهدنة، مع بذل جهود واضحة لحشد تأييد أوروبي وإقليمي وعربي لدعم ملف الإعمار، الذي ستقدمه مصر في مؤتمر القمة العربية القادم.

