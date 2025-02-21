وزير الدولة للشؤون الخارجية يحضر افتتاح مؤتمر “كاريكوم” لرؤساء الحكومات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بالعاصمة بريدج تاون في باربادوس، في حفل الافتتاح الرسمي للدورة الـ (48) لمؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، كما شارك معاليه في جلسة مع قادة تلك الدول.

وعلى هامش المؤتمر، عقد معاليه لقاءات ثنائية مع قادة دول ومسؤولي منظمة مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها في المجالات كافة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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