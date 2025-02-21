"البيض يصلح ما تفسدة السياسة".. تركيا تنقذ أميركا من أزمة كبيرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: مع استمرار تأثر الولايات المتحدة بالتفشي المستمر لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (HPAI)، تدخلت تركيا للمساعدة في التخفيف من نقص البيض في أميركا.

وقال رئيس اتحاد منتجي البيض في تركيا إبراهيم أفيون لرويترز يوم الأربعاء 20 شباط (فبراير) :"سيتم شحن إجمالي 15 ألف طن من البيض - ما يعادل 700 حاوية".

وتعد الشحنة، التي تعادل نحو 33 مليون رطل، جزءًا من اتفاق أولي بين البلدين سيستمر من الآن وحتى يوليو/تموز 2025. وقال أفيون، بحسب المنفذ: "ستتم عملية التصدير من خلال شركاتنا الأعضاء التي حصلت على التصاريح اللازمة، بينما ستنسق شركتان العملية".

في حين تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء الدمار الذي تسبب فيه تفشي إنفلونزا الطيور لإنتاج البيض، فضلاً عن الارتفاع اللاحق في أسعار المنتج بالنسبة للمستهلكين، تدعم الشركات الأميركية البحث عن أسواق استيراد بديلة.

وقال تشاد غريغوري، الرئيس التنفيذي لشركة United Egg Producers، وهي جمعية تعاونية تمثل مزارعي البيض الأميركيين، لوكالة رويترز: "نحن ندعم الاستيراد المؤقت لمنتجات البيض للمساعدة في تخفيف الضغط على إمدادات البيض في الولايات المتحدة".

فقدان 129 مليون دجاجة

لقد أثر تفشي إنفلونزا الطيور، الذي بدأ في شتاء2022، على ما يقرب من 129 مليون دجاجة وديك رومي وطيور أخرى. ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن هذا يشمل قطعان الطيور البرية والتجارية والمنزلية في جميع الولايات الخمسين.

على الرغم من أن وزارة الزراعة الأميركية ذكرت أن أبحاث التطعيم يتم تمويلها، إلا أن وزير الزراعة توم فيلساك أوضح أن "التطعيم على نطاق واسع للدواجن التجارية غير ممكن في الأمد القريب" في رسالة إلى أعضاء الكونغرس في آذار (مارس) 2024، بحسب رويترز .

يذكر أن العلاقات السياسية الأميركية لا تشهد تناغماً يعادل التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، خاصة أن هناك ملفات موضع خلافات شديدة بينهما سواء في ملف الأكراد في سوريا، أو الدعم التركي لتيارات الإسلام السياسي، وغيرها من الملفات، ويبدو أن "البيض قد ينجح في إصلاح ما تفسده السياسة".