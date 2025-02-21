"صدمة في تل أبيب".. جثة الأم شيري بيباس ليست لها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ، صباح اليوم الجمعة، أن رفات المختطفين اللذين تم الإفراج عنهما اليوم الخميس، تعود لأريئيل وكفير بيباس. ولكن الجثة الثالثة "لم تكن جثة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي مختطف آخر. إنها جثة مجهولة الهوية بدون هوية"، بحسب الجيش.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "هذا انتهاك خطير للغاية من جانب حماس، التي تطالبها الاتفاقية بإعادة أربعة رهائن قتلى. نطالب حماس بإعادة شيري إلى منزلها مع جميع رهائننا".

وكان من المقرر أن يتم تسليم جثث شيري بيباس وولديها صباح الخميس، وفقا للتفاهم بين حماس والسلطات الإسرائيلية.

وكانت شيري وأرييل وكفير أيضًا من بين الأسماء الـ33 المدرجة على القائمة التي من المقرر إطلاق سراحها من أسر حماس بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن لم يتم الكشف إلا يوم الثلاثاء عن أنهم ليسوا على قيد الحياة.

تم إطلاق سراح ياردين بيباس، زوج شيري ووالد الأطفال من قبل حماس في الأول من شباط (فبراير).