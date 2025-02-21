انفجار ثلاث حافلات في تل أبيب، ويعتقد أنه "هجوم على خلفية قومية"

الرياص - اسماء السيد - انفجرت ثلاث حافلات في منطقة بات يام جنوب تل أبيب، غربي إسرائيل، فيما وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه "هجوم إرهابي مشتبه به، على خلفية قومية".

وقالت إن العبوات الناسفة في حافلتين أخريين لم تنفجر، مضيفة أن "قوات شرطة كبيرة موجودة في مكان الحادث، تبحث عن المشتبه بهم".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان وصول قوات كبيرة إلى المواقع وشرعت بالبحث عن مشتبه بهم، وباشرت فرق المتفجرات فحص الأغراض المشبوهة بالمنطقة؛ حسبما جاء في بيان لها.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان إنه يتلقى تحديثات مستمرة حول التطورات الأخيرة.

وأكدت السلطات الإسرائيلية على ضرورة تجنب الاقتراب من المناطق المتأثرة والبقاء في حالة تأهب حيال أي نشاط مشبوه.

ودعت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريجيف، إلى وقف جميع الحافلات والقطارات وقطارات السكك الحديدية الخفيفة في البلاد بينما يتم إجراء عمليات فحص بحثاً عن عبوات ناسفة.

ودعت وزارة النقل إلى وقف جميع الحافلات والقطارات وقطارات السكك الحديدية الخفيفة في البلاد بينما يتم إجراء عمليات فحص بحثاً عن عبوات ناسفة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعقد خلال ساعات مشاورات أمنية طارئة على خلفية انفجار عبوات ناسفة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان إنه وجّه الجيش بزيادة "كثافة" العمليات في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقدير الأمني الحالي يشير إلى أن محاولة الهجوم التفجيري مصدرها الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، "أن أجهزة الأمن تتعامل مع هجوم إرهابي في تل أبيب وتطارد المشتبه في زرعهم العبوات الناسفة".

وذكر موقع واللا الإسرائيلي عن مصادر، أن العبوات الناسفة التي عُثر عليها جنوبي تل أبيب "كان مخططاً لها أن تنفجر بشكل متزامن صباح الجمعة".

ونقل موقع واللا أن العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في تل أبيب وقد كتب عليها "انتقاماً لطولكرم".

ونشرت كتائب القسام-كتيبة طولكرم، التابعة لحركة حماس، على منصة تلغرام، إن "ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل على أرضنا"، ولم يتسنى التأكد من صحة الحساب المنسوب للحركة.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الرئيس التنفيذي لشركة دان، أوفير كارني، تفاصيل الحادثة المتعلقة بالطرد "المشبوه" وتصرفات سائق الحافلة.

حيث لاحظ أحد الركاب طرداً مشبوهاً في المقعد الخلفي وأشار إلى السائق الذي قرر التوجه فوراً إلى محطة قريبة وأوقف الحافلة لإخلاء الركاب.

وأوضح كارني أن السائق أجرى فحصاً بصرياً للعبوة وأكد أنها مشبوهة، فقام بإبعاد الجميع إلى مسافة آمنة واتصل على الفور بفرقة مفرقعات الشرطة، وفق ما نقلته صحيفة "جيروساليم بوست".