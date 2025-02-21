المنتدى السعودي للإعلام يستعرض نجاحات التطبيق الوطني “توكلنا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استعرض المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة لهذا العام 2025 ، تجربة التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، بوصفه أنموذجًا رائدًا للتحول الرقمي والتكامل الحكومي في المملكة العربية السعودية، حيث نجح في تقديم حلول مبتكرة عززت من كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية وسهّلت وصول المستفيدين إلى مختلف الخدمات الحكومية عبر منصة واحدة آمنة ومتكاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت اليوم تحت عنوان “قصة نجاح التحول الرقمي في المملكة” وتحدث خلالها مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح بن سالم مصيباح عن مفهوم التطبيق الوطني الشامل، والمنهجية المبتكرة في إضافة الخدمات الحكومية في التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” ، مبرزًا تجربة المستخدم التي باتت آمنة وموحدة عبر تطبيق يجمع الخدمات الحكومية في منصة واحدة تلبي احتياجات المستخدمين من هذه الخدمات من المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأوضح أن “سدايا” تواصل مسيرة التطوير ليكون المنصة الرقمية الأبرز والمنافس عالميًا كمنصة تجمع الخدمات الحكومية في مكان واحد، بما يسهم في تعزيز تجربة المستخدمين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات بطرق أكثر كفاءة وسلاسة وأمانًا.

وأفاد أن مستقبل “توكلنا” يركز على التوسع في دمج المزيد من الخدمات الحكومية، وتطوير حلول تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة؛ لتحسين كفاءة الأداء وتقديم تجربة رقمية متكاملة. بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية من خلال تقديم الخدمات عبر منصة واحدة، ويتكامل مع منصاتها بما يحقق نسبة رضا للمستفيدين، وبما يدعم مستهدفات التحول الرقمي ويواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات رقمية متقدمة وآمنة، وفق رؤية السعودية 2030

ومن جهته تناول نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر بن فالح الشمري دور الهيئة في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ودعمها عبر العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي يحقق النجاح الرقمي، مستعرضًا جهود “سدايا” في تمكين الجهات الحكومية من تحقيق التكامل من خلال توفير جميع الخدمات الحكومية عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، مبديًا تفاؤله الكبير بمستقبل الخدمات الحكومية في ظل التكامل الرقمي الذي يأتي ضمن جهود هيئة الحكومية الرقمية ، و”سدايا” في الوصول إلى حكومة رقمية ذكية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

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