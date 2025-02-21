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سفارة المملكة لدى المغرب تحتفي بيوم التأسيس

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أقامت سفارة المملكة لدى المغرب بمقر السفارة اليوم، احتفالية بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وبعض منسوبي السفارة، ومجموعة من السياسيين ورجال الفكر والإعلام المغاربة.

وتخلل الحفل عرض شريط وثائقي عن تاريخ تأسيس المملكة العربية ، ومدى التطور الذي شهدته مجالات عديدة، فضلًا عن المشاريع الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030، كما أقيمت مأدبة بهذه المناسبة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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