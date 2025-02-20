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محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين

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محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية تلقى اتصالاً هاتفيًا، اليوم الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت الوكالة "قدم الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة ولسمو ولي العهد على استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية".
من جهته، أكد سمو على "التزام المملكة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم إيمانًا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية".
كما تمت "الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تنميتها في مختلف المجالات"، وفقا للوكالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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