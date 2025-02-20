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مقتل جنود بهجمات إرهابية في الصومال

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مقتل جنود بهجمات إرهابية في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد الجيش الصومالي، اليوم الخميس، بمقتل 13 على الاقل من جنوده في هجمات شنتها حركة الشباب الإرهابية على ثلاث قواعد عسكرية في الصومال.
وقال متحدث عسكري إن المسلحين فجروا في البداية سيارات مفخخة قبل شن هجوم متعدد الاتجاهات بمقاتلين مدججين بالأسلحة الثقيلة.
وفي الوقت الذي تم فيه صد الهجمات التي استهدفت  قاعدتين، أسفر الهجوم على معسكر للجيش قرب بلدة "عدن يبال" عن وقوع إصابات، مضيفا أن أكثر من 20 جنديا أصيبوا كذلك.
ووفقا لمتحدث باسم الحكومة، لقي أكثر من 130 من إرهابيي الحركة حتفهم في المعركة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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