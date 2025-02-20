شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مقتل 13 جنديًا على الأقل في هجمات إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 13 جنديا على الاقل حتفهم في هجمات شنتها ميليشيا حركة الشباب الإرهابية على ثلاث قواعد عسكرية في الصومال، حسبما أفاد الجيش اليوم الخميس.وقال متحدث عسكري إن المسلحين فجروا في البداية سيارات مفخخة قبل شنهم لهجوم متعدد الاتجاهات بمقاتلين مدججين بالأسلحة الثقيلة.وفي الوقت الذي تم فيه صد الهجمات التي استهدفت قاعدتين، أسفر الهجوم على معسكر للجيش قرب بلدة عدن يبال ذات الأهمية الاستراتيجية عن وقوع إصابات، مضيفا أن أكثر من 20 جنديا أصيبوا كذلك.ووفقا لمتحدث باسم الحكومة لقي أكثر من 130 من مقاتلي الحركة حتفهم في المعركة.