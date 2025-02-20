اخبار العالم

الصومال.. مقتل 13 جنديًا على الأقل في هجمات إرهابية

0 نشر
د ب أ- مقديشو 0 تبليغ

  • الصومال.. مقتل 13 جنديًا على الأقل في هجمات إرهابية 1/2
  • الصومال.. مقتل 13 جنديًا على الأقل في هجمات إرهابية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مقتل 13 جنديًا على الأقل في هجمات إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 13 جنديا على الاقل حتفهم في هجمات شنتها ميليشيا حركة الشباب الإرهابية على ثلاث قواعد عسكرية في الصومال، حسبما أفاد الجيش اليوم الخميس.
وقال متحدث عسكري إن المسلحين فجروا في البداية سيارات مفخخة قبل شنهم لهجوم متعدد الاتجاهات بمقاتلين مدججين بالأسلحة الثقيلة.

وفي الوقت الذي تم فيه صد الهجمات التي استهدفت قاعدتين، أسفر الهجوم على معسكر للجيش قرب بلدة عدن يبال ذات الأهمية الاستراتيجية عن وقوع إصابات، مضيفا أن أكثر من 20 جنديا أصيبوا كذلك.
ووفقا لمتحدث باسم الحكومة لقي أكثر من 130 من مقاتلي الحركة حتفهم في المعركة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا