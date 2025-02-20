شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لمناقشة كتاب "جمال حمدان خبيئة مصر" بالصحفيين الأحد 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "جمال حمدان خبيئة مصر "، للكاتب الصحفى الدكتور السيد رشاد، يشارك فى المناقشة، الدكتور حسين البنهاوى رئيس تحرير سلسلة أدباء القرن العشرين، الدكتور رفعت سيد أحمد الكاتب والمفكر وخبير قضايا الصراع العربى الفلسطينى، الكاتب الصحفى أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة "النهار"، وعلى عبد الحميد رئيس مركز الحضارة للتنمية الثقافية ناشر الكتاب.



يدير الندوة الكاتب الصحفى حسين الزناتى رئيس تحرير مجلة "علاء الدين"، وذلك يوم الأحد 23 فبراير 2025، الساعة السادسة مساءً، بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.