شكرا لقرائتكم خبر عن فى اجتماع للهيئة العليا.. الوعى يعلن تحويل كامل تشكيلاته إلى لجنة انتخابات والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب الوعي اجتماعا لهيئته العليا برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، وبحضور جميع القيادات.

وخلال الاجتماع، وافق أعضاء الهيئة العليا بالإجماع على اقتراح رئيس الحزب بتحويل كافة تشكيلات الحزب بالكامل إلى "لجنة انتخابات" برئاسة الدكتور باسل عادل، وذلك للاستعداد وإدارة العملية الانتخابية في جميع المحافظات.

وأوضح الحزب في بيان صادر عنه أنه يعكف حاليًا على اختيار المرشحين في الدوائر المختلفة للدفع بهم في جميع الاستحقاقات القادمة، خاصة مع قرب انتخابات مجلس الشيوخ، كما شهد الاجتماع مناقشة خطة اللجان المركزية المختلفة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، أن حزب الوعي سيرشح الكوادر القادرة على العمل السياسي والبرلماني وفقًا لمعيار الكفاءة فقط، مع طرح فرص كثيرة للشباب والمرأة والفئات المهمشة، وخلق جيل جديد من السياسيين يثري العمل البرلماني في مصر، موضحا أن الأولوية ستكون لكوادر الحزب الذين يعملون من أجل إنفاذ هذا المشروع السياسي الطموح والجاد.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين الشواربي، السكرتير العام لحزب الوعي، أن هناك خطة متكاملة للجان الحزب ولجان المحافظات، مؤكدة وجود نظام للمتابعة والتقييم.

كما ناقش الاجتماع اللائحة الطلابية والمشاركة السياسية في الجامعات، وأكد جميع أعضاء الهيئة العليا أن حزب الوعي هو حزب ليبرالي يؤمن بحرية العمل السياسي داخل الجامعات، مع وضع ضوابط لصيانة استقرار الجامعة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية السياسية للطلاب داخل الجامعات المصرية.