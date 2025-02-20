شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مخرجات زيارة الرئيس السيسى لإسبانيا مؤثرة اقتصاديا وتدعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا قوية ومخرجاتها مؤثرة وواضحة سواء على المستوى الثنائي وترفيع العلاقات بين البلدين أو على المستوى الإسباني من القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن إسبانيا دائما دولة داعمة وسارعت في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتفاصيل زيارة الرئيس السيسي والاحتفاء الكبير به هو تقدير المملكة الاسبانية لمصر، مشيرا إلى أن البيان الصادر عنهما فيما يتعلق برفض التهجير وتأييد قرارات القمة العربية التي ستعقد في القاهرة كلام مُحترم وتوجه إسباني للدعم العربي.

وتابع: "اسبانيا عضو فاعل في الاتحاد الأوروبي ولها علاقات تاريخية مع مصر والدوائر العربية وزيارة الرئيس السيسي في توقيتها وهي ناجحة وفي وقتها والدول الكبرى في أوروبا تحترم مصر"، مشددا على أن دعوة مصر للقمة الطارئة لرفض التهجير كانت مهمة جدا ولقاءه الرئيس السيسي بولي العهد السعودي في الرياض سيكون جزء تمهيدي للقمة.

وأشار إلى أن مصر من ناحية التحرك الدبلوماسي منذ اليوم التالي لـ7 اكتوبر تنطلق من نقاط مهم ومصر دولة فاعلة وقوية ولها قوات مسلحة قوية ومؤثرة لكنها دولة رشيدة لا تهدد ولا تعتدي وتحمي أمنها القومي، قائلا: "مصر عندها طول بال شديد في التواصل وغيرت وجهات نظر أطراف كثيرة في أوروبا والدول الوازنة في أوروبا وفاعلة مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا كلها ضد التهجير والتصفية".