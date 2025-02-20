الرئيس الروسي يتصل بولي العهد ويشكره على استضافة المحادثات

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي بداية الاتصال قدم الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة ولولي العهد على استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما جرى خلال الاتصال الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تنميتها في مختلف المجالات.
من جهته أكد ولي العهد على التزام المملكة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم إيمانا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.
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