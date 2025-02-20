وزيرة الخارجية الألمانية: هكذا تحرشوا بي!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برلين: كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تجربة شخصية لها مع التحرش الجنسي، حيث قالت إنها تستطيع أن تتذكر الواقعة "بشكل واضح" بعد مرور عقود على وقوعها.

قالت بيربوك في بودكاست صدر أمس الأربعاء، إن حركة "مي 2" النسائية المناهضة للتحرش والعنف الجنسي ضد المرأة دفعتها إلى التفكير في تجاربها الشخصية مع التحرش الجنسي.

وأفادت وزيرة الخارجية الألمانية في بودكاست "جي سبوت ميت شتيفاني جيزينجر"، بأنها تتذكر واقعة حدثت أثناء وجودها في حافلة خلال سنوات دراستها.

وقالت بيربوك إن رجلاً أكبر منها في السن لمس ساقها، ما أصابها بصدمة لم تتمكن معها من مغادرة الحافلة لخمس محطات أخرى.

وكانت الواقعة صادمة لدرجة أنها لم تخبر والدتها عنها. وقالت الوزيرة: "ما زلت أستطيع أن أراها بوضوح في ذهني، رغم أنني في الواقع نسيت أمرها تماماً".

وقالت الوزيرة البالغة من العمر 44 عاماً إنها شعرت بالخجل بعد الحادث، وأصرت على أن الطرف الآخر هو من كان يجب أن يشعر بالخجل.

وأفادت بيربوك، التي يحتل حزبها الخضر المرتبة الرابعة في استطلاعات الرأي قبيل إجراء الانتخابات الألمانية المقررة يوم الأحد المقبل، أنها شهدت العديد من الوقائع المماثلة في حياتها، وأنه من المهم التحدث عنها.