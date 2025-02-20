شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الرحيم : انتخابات الصحفيين 7 مارس ولا نيه للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة المشرفة ملتزمة بتنفيذ قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، ولائحتها الداخلية، وستدعو الجمعية العمومية للانعقاد يوم 7 مارس 2025، وأي دعوى لتأجيل موعد الانتخابات إلى شهر مايو، هو اقتراح يخص المرشحين، وليس للجنة المشرفة أي تدخّل فيه.

وأضاف عبد الرحيم، أن اللجنة سترسل الميزانية وتقارير النشاط للجمعية العمومية خلال أيام، ولن تدعو لتغيير موعد الانعقاد، وإذا اكتملت بحضور 50%+1 ستنعقد في موعدها، وإن لم يكتمل الانعقاد، سيتم التأجيل في شكله القانوني.

وتابع: "صاحب القرار في هذا الشأن هو قانون النقابة، لا المجلس ولا اللجنة المشرفة على الانتخابات".

وكان قد طالب عدد من المرشحين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، بتأجيل عقد الجمعية العمومية حتى يوم 2 مايو 2025؛ وذلك احترامًا لعدد من المناسبات الدينية للمسلمين مثل شهر رمضان، والأخوة الأقباط مثل عيد القيامة.